У Києві +1: забудовник bUd development поновив роботи на будмайданчиках

“Ми поступово повертаємось до активності на будівельних майданчиках. Процес буде поступовим, і з часом роботи будуть відновлені на усіх об'єктах”, - зазначають у bUd development.

Компанія вже відкрила роботу центрального відділу продажу. А також поновила процес передачі квартир покупцям.

“Окрім відновлення будівництва, ми також відновили передачу готових квартир покупцям. Виконання наших зобов'язань перед покупцями - головне завдання на сьогодні. Тож, де можемо будувати - будемо будувати. Де вже можемо передати готові квартири - робимо це”, - підкреслюють у bUd development.