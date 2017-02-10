В Китае запустили скоростную наземную велоэстакаду

Скоростная велодорожка, которая полностью проложена по эстакаде выше уровня земли, была зпущена на пробную эксплуатацию в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.

Общая протяженность велоестакады составляет 7,6 км.

Как сообщал УНН, сегодня, 10 февраля, киевляне приняли участие в акции "На велосипеде на работу" .