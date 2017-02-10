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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 46028 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае запустили скоростную наземную велоэстакаду

Киев • УНН

 • 15393 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Китае открыли первую скоростную велоэстакаду, которая находится выше уровня земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Китае запустили скоростную наземную велоэстакаду

Скоростная велодорожка, которая полностью проложена по эстакаде выше уровня земли, была зпущена на пробную эксплуатацию в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.

Общая протяженность велоестакады составляет 7,6 км.

Как сообщал УНН, сегодня, 10 февраля, киевляне приняли участие в акции "На велосипеде на работу" .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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