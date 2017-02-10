В Китае запустили скоростную наземную велоэстакаду
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Китае открыли первую скоростную велоэстакаду, которая находится выше уровня земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Скоростная велодорожка, которая полностью проложена по эстакаде выше уровня земли, была зпущена на пробную эксплуатацию в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
Общая протяженность велоестакады составляет 7,6 км.
Как сообщал УНН, сегодня, 10 февраля, киевляне приняли участие в акции "На велосипеде на работу" .