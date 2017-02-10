У Китаї запустили швидкісну наземну велоестакаду

Швидкісна велодоріжка, повністю прокладена по естакаді вище рівня землі, була зпущена на пробну експлуатацію в місті Сямень провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.

Загальна протяжність велоестакади складає 7,6 км.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 10 лютого, кияни взяли участь в акції “Велосипедом на роботу”.