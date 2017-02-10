У Китаї запустили швидкісну наземну велоестакаду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Китаї відкрили першу швидкісну велоестакаду, яка знаходиться вище рівня землі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Синьхуа.
Швидкісна велодоріжка, повністю прокладена по естакаді вище рівня землі, була зпущена на пробну експлуатацію в місті Сямень провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.
Загальна протяжність велоестакади складає 7,6 км.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 10 лютого, кияни взяли участь в акції “Велосипедом на роботу”.