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В Кыргызстане объявили траур в связи с авиакатастрофой Boeing 747

В Кыргызстане объявили траур в связи с авиакатастрофой Boeing 747

Киев • УНН

 • 10620 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Вторник, 17 январе, объявлено днем траура в Кыргызской Республике по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета Boeing 747. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера, передает УНН.

"16 января 2017 года в результате авиакатастрофы в Чуйской области разбился грузовой самолет" Boeing 747 ", следовавший авиарейсом Гонконг - Бишкек. Авиакатастрофа, повлекшая многочисленные человеческие жертвы, является тяжелой утратой для всего народа Кыргызстана. Государственные органы Кыргызской Республики принимают меры по оказание поддержки семьям погибших и пострадавшим. Глубоко скорбя по погибшим и выражая искренние соболезнования их родным и близким, выносится: объявить 17 января 2017 года днем ​​траура в Кыргызской Республике ", - говорится в указе.

Как отмечается в документе, в день траура на всей территории Кыргызской Республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом поручено приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.

Грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта.

Напомним, на месте крушения Boeing в Кыргызстане нашли 31 тело и фрагменты 9 тел .

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