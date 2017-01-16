У Киргизстані оголосили траур у зв'язку з авіакатастрофою Boeing 747
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вівторок, 17 січня, оголошено днем жалоби в Киргизькій Республіці за загиблими в результаті авіакатастрофи вантажного літака Boeing 747. Відповідний указ підписав президент Киргизстану, повідомила в понеділок прес-служба киргизького лідера, передає УНН.
"16 січня 2017 року внаслідок авіакатастрофи в Чуйській області розбився вантажний літак "Boeing 747", який прямував авіарейсом Гонконг - Бішкек. Авіакатастрофа, яка спричинила численні людські жертви, з'явилася важкою втратою для всього народу Киргизстану. Державні органи Киргизької Республіки вживають заходів з надання підтримки сім'ям загиблих і постраждалим. Глибоко засмучений за загиблими та висловлюючи щирі співчуття їх рідним і близьким, постановляється: оголосити 17 січня 2017 року днем жалоби в Киргизькій Республіці", - йдеться в указі.
Як зазначається у документі, у день жалоби на всій території Киргизької Республіки, а також на будівлях дипломатичних і консульських представництв за кордоном доручено приспустити державні прапори Киргизької Республіки.
Вантажний Boeing 747 турецької авіакомпанії розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Манас" столиці Киргизстану вранці у понеділок. Літак звалився на селище Дача-Суу дачного кооперативу "Авіатор" в околицях аеропорту.
Нагадаємо, на місці аварії Boeing у Киргизстані знайшли 31 тіло і фрагменти 9 тіл.