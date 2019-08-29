В Хмельницком задержали 19 человек во время криминальной "сходки"

"28 августа, сотрудники управления стратегических расследований и уголовного розыска ГУНП в Хмельницкой области совместно с работниками Юго-Западного отделения полиции, патрульными и полицией особого назначения при участии сотрудников Управления Государственной миграционной службы в Хмельницкой области на территории одного из комплексов отдыха Хмельницкого прекратили так называемую сходку представителей разных регионов страны, которые имеют широкий круг криминальных связей", - говорится в сообщении.

По словам полицейских, целью собрания было празднование дня рождения "вора в законе" по кличке Гули, а также проведения интернет-конференции для согласования дальнейших преступных действий.

В ходе принятых мер 19 человек доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории государства и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой "ворами в законе".