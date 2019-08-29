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У Хмельницькому затримали 19 осіб під час кримінальної "сходки"

У Хмельницькому затримали 19 осіб під час кримінальної "сходки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Хмельницькому правоохоронці припинили так звану кримінальну сходку за участі 19 осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"28 серпня, працівники управління стратегічних розслідувань та карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області спільно з працівниками Південно-Західного відділення поліції, патрульними й поліцією особливого призначення за участі співробітників Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області на території одного із відпочинкових комплексів Хмельницького припинили так звану сходку представників різних регіонів держави, які мають широке коло кримінальних зв’язків", - йдеться в повідомленні.

За словами поліцейських, метою зібрання було відзначення дня народження "злодія в законі" на прізвисько Гулі, а також проведення інтернет-конференції для узгодження подальших злочинних дій.

У ході вжитих заходів 19 осіб доставили до найближчого відділку поліції для перевірки законності їхнього перебування на території держави та можливої причетності до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, кримська поліція припинила діяльність злочинної організації, контрольованої "злодіями у законі".

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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