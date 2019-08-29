У Хмельницькому затримали 19 осіб під час кримінальної "сходки"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Хмельницькому правоохоронці припинили так звану кримінальну сходку за участі 19 осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"28 серпня, працівники управління стратегічних розслідувань та карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області спільно з працівниками Південно-Західного відділення поліції, патрульними й поліцією особливого призначення за участі співробітників Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області на території одного із відпочинкових комплексів Хмельницького припинили так звану сходку представників різних регіонів держави, які мають широке коло кримінальних зв’язків", - йдеться в повідомленні.
За словами поліцейських, метою зібрання було відзначення дня народження "злодія в законі" на прізвисько Гулі, а також проведення інтернет-конференції для узгодження подальших злочинних дій.
У ході вжитих заходів 19 осіб доставили до найближчого відділку поліції для перевірки законності їхнього перебування на території держави та можливої причетності до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.
Нагадаємо, кримська поліція припинила діяльність злочинної організації, контрольованої "злодіями у законі".