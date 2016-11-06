В Хмельницком поезд насмерть сбил человека.

Как сообщили корреспонденту в патрульной полиции города Хмельницкий, около 22 часов, на железнодорожном переезде в областном центре электропоезд 527 Гречаны-Жмеринка сбил неизвестного мужчину.

В результате столкновения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Хмельницком в ДТП столкнулись патрульный “Приуса” и такси.