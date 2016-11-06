В Хмельницком поезд насмерть сбил человека.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На железнодорожном переезде в Хмельницком поезд насмерть сбил человека, сообщает корреспондент УНН.
Как сообщили корреспонденту в патрульной полиции города Хмельницкий, около 22 часов, на железнодорожном переезде в областном центре электропоезд 527 Гречаны-Жмеринка сбил неизвестного мужчину.
В результате столкновения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Хмельницком в ДТП столкнулись патрульный “Приуса” и такси.