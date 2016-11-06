У Хмельницькому потяг насмерть збив людину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На залізничному переїзді у Хмельницькому потяг насмерть збив людину, повідомляє кореспондент УНН.
Як повідомили кореспонденту УНН у патрульній поліції міста Хмельницький, близько 22 години, на залізничному переїзді в обласному центрі електропоїзд 527 Гречани-Жмеринка збив невідомого чоловіка.
Внаслідок зіткнення людина отримала травми несумісні з життям.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькому у ДТП зіткнулись патрульний “пріус” і таксі.