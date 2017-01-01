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В Хмельницкой городской больнице внезапно умер 38-летний мужчина

В Хмельницкой городской больнице внезапно умер 38-летний мужчина

Киев • УНН

 • 22276 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня ночью в Хмельницкой городской больнице внезапно умер 38-летний мужчина. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУ НПУ в Хмельницкой области.

Как сообщили в полиции, сегодня ночью около 1:55 в приемное отделение Хмельницкой городской больницы каретой "скорой" был доставлен местный житель 1978 г.р. с признаками сильного алкогольного опьянения. В больнице мужчина скончался.

Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, как сообщал УНН, вчера в Хмельницком обнаружили тело в реке.

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