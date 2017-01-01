У Хмельницькій міській лікарні раптово помер 38-річний чоловік

Як повідомили у поліції, сьогодні вночі близько 1:55 у приймальне відділення Хмельницької міської лікарні каретою "швидкої" було доставлено місцевого жителя 1978 р.н. з ознаками сильного алкогольного сп'яніння. У лікарні чоловік помер.

Поліція проводить слідчо-оперативні заходи.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора у Хмельницькому виявили тіло у річці.