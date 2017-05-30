В Херсоне открыли производство по факту избиения ребенка в детском саду

"Телесные повреждения, по словам матери, которая написала заявление в полицию, 6-летнему ребенку были нанесены музыкальным руководителем в детском саду. Инцидент произошел во время репетиции. Сейчас все обстоятельства проверяют сотрудники полиции. Проводятся опросы в учреждении. Назначено проведение экспертизы, в том числе судебно-медицинской", - сообщили в отделе коммуникации.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области задержали 23-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве двухмесячного сына.