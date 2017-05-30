У Херсоні відкрили провадження щодо побиття дитини в дитсадку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження за фактом побиття дитини у дитячому садку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Херсонській області.
“Тілесні ушкодження, за словами матері, яка написала заяву до поліції, 6-річній дитині були нанесені музичним керівником у дитячому садку. Інцидент стався під час репетиції. Нині всі обставини перевіряють співробітники поліції. Проводяться опитування у закладі. Призначено проведення експертизи, у тому числі судово-медичної,” — повідомили у відділі комунікації.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 ККУ “Умисне легке тілесне ушкодження”.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області затримали 23-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві двомісячного сина.