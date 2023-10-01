В Херсоне из-за атаки российского беспилотника едва не погибли мама с тремя детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Херсоне в результате атаки вражеского беспилотника в огненной ловушке оказались женщина и трое ее маленьких детей. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
“российская армия с беспилотника атаковала жилой квартал Херсона. В результате вражеского удара возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец”, — сообщил глава ОВА.
Заверил, что женщину и детей спасли пожарные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утром в Лимане два “шахеда” попали в дом. Есть информация о погибших и раненых — Донецкая ОВА