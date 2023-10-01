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Зранку в Лимані два «шахеда» влучили в будинок. Є інформація про загиблих і поранених – Донецька ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні вранці два ворожих безпілотника влучили у житловий будинок у Лимані. В Донецькій ОДА повідомляють, що є інформація про загиблих та поранених, пише УНН.

Цитата

“Зранку в Лимані 2 шахеди влучили в будинок — є інформація щодо загиблих і поранених, точні дані встановлюємо”, — йдеться у повідомленні.

В ОДА додали, що за минулу добу на Донецькому напрямку у Ласточкиному пошкоджено школу у Новоселівці Першій Очеретинської громади, також поранень зазнала 1 особа.

На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки. У Курахівській громаді під вогнем Веселий Гай, Ганівка, Костянтинопвльське, Дачне і Дальнє обійшлися без жертв.

Також зазначається, що на Горлівському напрямку Дружківська громада була обстріляна тричі. у Кіндратівці пошкоджено 15 приватних будинків, в Олексієво-Дружківці — 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Петрівці — 1 приватний будинок. У Костянтинівці авіабомбою пошкоджено 18 будинків, підприємство і лінію електропередач.

В той же час на Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 2 інфраструктурні об’єкти, у Званівці — 2 будинки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти на Донеччині скинули авіабомбу в забудову, біля якої гуляли діти: є поранені

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