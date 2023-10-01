Утром в Лимане два "шахеда" попали в дом. Есть информация о погибших и раненых - Донецкая ОГА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня утром два вражеских беспилотника попали в жилой дом в Лимане. В Донецкой ОГА сообщают, что есть информация о погибших и раненых, пишет УНН.

Цитата

“Утром в Лимане 2 шахеды попали в дом — есть информация о погибших и раненых, точные данные устанавливаем”, — говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что за минувшие сутки на Донецком направлении в Ласточкино повреждена школа в Новоселовке Первой Очеретинской громады, также ранения получил 1 человек.

На утро состоялся массированный артобстрел Авдеевки. В Кураховской громаде под огнем Веселый Гай, Гановка, Константинопольское, Дачное и Дальнее обошлись без жертв.

Также отмечается, что на Горловском направлении Дружковская громада была обстреляна трижды. в Кондратовке повреждено 15 частных домов, в Алексеево-Дружковке — 2 многоэтажки. В Торецке повреждены 3 многоэтажки, в Петровке — 1 частный дом. В Константиновке авиабомбой повреждены 18 домов, предприятие и линия электропередач.

В то же время на Лисичанском направлении в Северске повреждены 2 инфраструктурные об’объекта, в Звановке — 2 дома.

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