Окупанти на Донеччині скинули авіабомбу в забудову, біля якої гуляли діти: є поранені

Цитата

“30 вересня 2023 року армія держави-агресора вкотре обстріляла мирні населені пункти Донеччини. Зокрема, близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500. В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей”, - йдеться у повідомленні у Facebook.

Деталі

Один з дітей, 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від, ймовірно, артилерійських атак рф у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району, зазначили в прокуратурі.

Обидві жінки під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено.

Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач.

Доповнення

Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Через артилерійський удар в Дружбі поранено цивільну особу.