Окупанти на Донеччині скинули авіабомбу в забудову, біля якої гуляли діти: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Костянтинівці Донецької області армія рф влучила авіабомбою КАБ-500 в житлову забудову, біля якої гуляли двоє дітей. Одна дитина отримала поранення. Також постраждали дві жінки. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
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“30 вересня 2023 року армія держави-агресора вкотре обстріляла мирні населені пункти Донеччини. Зокрема, близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500. В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей”, - йдеться у повідомленні у Facebook.
Деталі
Один з дітей, 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.
Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від, ймовірно, артилерійських атак рф у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району, зазначили в прокуратурі.
Обидві жінки під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено.
Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач.
Доповнення
Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Через артилерійський удар в Дружбі поранено цивільну особу.