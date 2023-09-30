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Окупанти на Донеччині скинули авіабомбу в забудову, біля якої гуляли діти: є поранені

Окупанти на Донеччині скинули авіабомбу в забудову, біля якої гуляли діти: є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Костянтинівці Донецької області армія рф влучила авіабомбою КАБ-500 в житлову забудову, біля якої гуляли двоє дітей. Одна дитина отримала поранення. Також постраждали дві жінки. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Цитата

“30 вересня 2023 року армія держави-агресора вкотре обстріляла мирні населені пункти Донеччини. Зокрема, близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500. В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей”, - йдеться у повідомленні у Facebook. 

Деталі

Один з дітей, 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від, ймовірно, артилерійських атак рф у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району, зазначили в прокуратурі.
Обидві жінки під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено.

Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач.

Доповнення 

Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Через артилерійський удар в Дружбі поранено цивільну особу. 

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