Оккупанты в Донецкой области сбросили авиабомбу в застройку, возле которой гуляли дети: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Константиновке Донецкой области армия рф попала авиабомбой КАБ-500 в жилую застройку, возле которой гуляли двое детей. Один ребенок получил ранения. Также пострадали две женщины. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
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“30 сентября 2023 года армия государства-агрессора в очередной раз обстреляла мирные населенные пункты Донецкой области. В частности, около 16:00 оккупанты нанесли авиаудар по г. Константиновке, по предварительным данным, с использованием КАБ-500. В зоне поражения оказались территория транспортного предприятия и жилая застройка, где в это время на улице гуляли двое детей”, - говорится в сообщении в Facebook.
Детали
Один из детей, 13-летний мальчик, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
Еще две женщины в возрасте 43 и 54 года пострадали от, вероятно, артиллерийских атак рф в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района, отметили в прокуратуре.
Обе женщины во время обстрелов находились в своих домах, сейчас они госпитализированы.
Среди разрушенных и поврежденных объектов’более двух десятков частных и многоквартирных жилых домов, хозяйственные постройки, помещения предприятия, автомобили и линии электропередач.
Дополнение
Российские оккупанты в течение минувших суток обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Из-за артиллерийского удара в Дружбе ранен гражданский человек.