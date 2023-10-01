У Херсоні через атаку російського безпілотника ледь не загинули мама з трьома дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Херсоні внаслідок атаки ворожого безпілотника у вогняній пастці опинилися жінка та троє її маленьких дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“російська армія з безпілотника атакувала житловий квартал Херсона. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля”, — повідомив голова ОВА.
Запевнив, що жінку та дітей врятували вогнеборці.
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