В Харькове планируют построить первую в Украине подземную школу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Харькове планируют построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
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"Именно у нас мы планируем построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям. Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз“,- сообщил Терехов в своем Telegram-канале.
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