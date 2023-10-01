У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
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"Саме у нас ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз“,- повідомив Терехов в своєму Telegram-каналі.
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