В Калифорнии во время масштабных лесных пожарах во время эвакуации пострадали люди

Отмечается, что менее чем за сутки лесные пожары в центре Калифорнии распространились на более 140 кв. км. Пламя охватывало новые территории настолько быстро, что 150 отдыхающих на кемпинге в районе озера Шейвер оказались отрезанными огнем. Людей пришлось эвакуировать военным вертолетом, 10 из них получили повреждения, двое — тяжелые.

Сейчас огонь угрожает уничтожить более 3000 зданий в районе Национального парка Сьерра.

Как сообщал УНН, в американском штате Калифорния во время лесных пожаров погибли по меньшей мере шесть человек. Площадь пожаров в два раза больше, чем вся территория Лос-Анджелеса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился за помощью к Австралии и Канаде в борьбе с лесными пожарами. Президент США Дональд Трамп признал пожары в Калифорнии стихийным бедствием и распорядился оказать федеральную помощь властям штата.

Serious situation developing in foothills of Fresno County near #Oakhurst. #CreekFire has exploded in size & intensity at a time when 1000s of visitors have crowded area. Massive pyrocumulus cloud indicative of extreme fire behavior, & #pyrotornado may have occurred.#CAwx #CAfire pic.twitter.com/O3lJUt3Xx1

