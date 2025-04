У Каліфорнії під час масштабних лісових пожежах під час евакуації постраждали люди

Зазначається, що менш ніж за добу лісові пожежі у центрі Каліфорнії поширились на понад 140 кв. км. Полум’я охоплювало нові території настільки швидко, що 150 відпочивальників на кемпінгу в районі озера Шейвер опинились відрізаними вогнем. Людей довелось евакуювати військовим гелікоптером, 10 з них зазнали ушкоджень, двоє — тяжких.

Зараз вогонь загрожує знищити понад 3 тисячі будівель у районі Національного парку Сієрра.

Як повідомляв УНН, в американському штаті Каліфорнія під час лісових пожеж загинули щонайменше шість осіб. Площа пожеж в два рази більше, ніж вся територія Лос-Анджелеса. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звернувся за допомогою до Австралії і Канади в боротьбі з лісовими пожежами. Президент США Дональд Трамп визнав пожежі у Каліфорнії стихійним лихом та розпорядився надати федеральну допомогу владі штату.

Serious situation developing in foothills of Fresno County near #Oakhurst. #CreekFire has exploded in size & intensity at a time when 1000s of visitors have crowded area. Massive pyrocumulus cloud indicative of extreme fire behavior, & #pyrotornado may have occurred.#CAwx #CAfire pic.twitter.com/O3lJUt3Xx1

— Daniel Swain (@Weather_West) September 5, 2020