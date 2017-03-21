В Кабмине обсудили возможность открытия угольной биржи

"Участники совещания обсудили проект закона "ПРО рынок угольной продукции", вопросы заключения публичных двусторонних договоров купли-продажи угля, возможности создания угольной биржи", - говорится в сообщении.

Во время совещания, по информации пресс-службы, В.Гройсман поручил инициировать создании рабочей группы, которая имеет целью обсудить вопросы либерализации рынка угля и создания украинского рыночного индикатора на энергетический уголь, а также идентифицировать и оценить возможные преимущества и риски различных механизмов формирования такого индикатора.

20 марта, отметили в правительстве, по поручению Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана была создана рабочая группа по вопросам либерализации рынка угля, которую возглавил вице-премьер-министр Владимир Кистион.