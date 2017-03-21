У Кабміні обговорили можливість започаткування вугільної біржі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду за участю експертів, на якій обговорили питання стосовно можливості започаткування вугільної біржі, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Учасники наради обговорили проект закону "Про ринок вугільної продукції", питання укладання публічних двосторонніх договорів з купівлі-продажу вугілля, можливості започаткування вугільної біржі", - йдеться у повідомленні.
Під час наради, за інформацією прес-служби, В.Гройсман доручив ініційювати створення робочої групи, яка має на меті обговорити питання лібералізації ринку вугілля та створення українського ринкового індикатора на енергетичне вугілля, а також ідентифікувати та оцінити можливі переваги та ризики різних механізмів формування такого індикатора.
20 березня, зазначили в уряді, за дорученням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана було створено робочу групу з питань лібералізації ринку вугілля, яку очолив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.
Нагадаємо, В.Гройсман прогнозує у 2017 році нарощення газовидобування до 500 млн кубометрів.