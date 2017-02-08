В кабинете мэра Херсона нашли муляж взрывного устройства

Напомним, сегодня в кабинете городского головы Херсона Владимира Николаенко был найден неизвестный предмет. В отделе коммуникации ГУ НП в Херсонской области сообщили, что на место происшествия выезжали взрывотехники. О происшествии в полицию на номер 102 сообщила сотрудница горсовета.

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Напомним, как сообщал УНН, в полицию поступило сообщение о заминировании одесского суда.