У кабінеті мера Херсона знайшли муляж вибухового пристрою
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 лютого. УНН. В кабінеті мера Херсона вибухотехніки знайшли предмет, зовні схожий на муляж вибухового пристрою. Про це коресподенту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП Херсонщини.
Нагадаємо, сьогодні у кабінеті міського голови Херсона Володимира Миколаєнко був знайдений невідомий предмет. У відділі комунікації ГУ НП у Херсонській області повідомили, що на місце події виїжджали вибухотехніки. Про подію у поліцію на номер 102 повідомила співробітниця міськради.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, до поліції надійшло повідомлення про замінування одеського суду.