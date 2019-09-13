В Ивано-Франковске из горящего дома эвакуировали 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня в половине второго ночи в городе Ивано-Франковск на улице Вовчинецька возник пожар в квартире на 4-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.
"К месту пожара немедленно были направлены спасателей Части специальной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области и Государственной пожарно-спасательной части № 1 города Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.
Прибыв к месту вызова, пожарные спасли 2 пожилых людей с верхних этажей и эвакуировали на свежий воздух 28 человек, из них 7-дети.
В два часа ночи пожар был ликвидирован.
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на балконе и квартире на площади 10 м.кв. На пожаре работало 2 звена газодымозащитной службы.
Причина возникновения пожара устанавливается.
"К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава на 5 единицах техники Управление ГСЧС в области", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области из-за повышенной пожарной опасности обнаружены возгорания в трех районах. Продолжается тушения пожара в Чернобыльской зоне