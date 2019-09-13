У Івано-Франківську з палаючого будинку евакуювали 28 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сьогодні о пів на другу ночі у місті Івано-Франківськ на вулиці Вовчинецька виникла пожежа в квартирі на 4-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС в Івано-Франківській області.
“До місця пожежі негайно було направлено рятувальників Частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області та Державної пожежно-рятувальної частини № 1 міста Івано-Франківськ”, — сказано у повідомленні.
Прибувши до місця виклику, вогнеборці врятували 2 літніх людей з верхніх поверхів та евакуювали на свіже повітря 28 чоловік, з них 7-діти.
О другі годині ночі пожежу було ліквідовано.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку на балконі та квартирі на площі 10 м.кв. На пожежі працювало 2 ланки газодимозахисної служби.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
“До ліквідації пожежі було залучено 20 чоловік особового складу на 5 одиницях техніки від Управління ДСНС в області”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині через підвищену пожежну небезпеку виявлені загорання у трьох районах. Продовжується гасіння пожежі у Чорнобильській зоні