В декабре украинским военным заплатят на 37% больше – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украине в конце года военным насчитывают дополнительные выплаты, поэтому в декабре они получат денег на 37% больше, чем в ноябре. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
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“В конце года происходит ряд дополнительных начислений, которые проходят по статье ежемесячного денежного довольствия. Поэтому в декабре по этим позициям мы выплатим нашим воинам почти на 37% больше, чем это было в ноябре. Сейчас эти начисления как раз производятся. В 2022 году Минобороны направило почти в 10 раз больше средств на денежное довольствие и дополнительные выплаты, чем это было в 2021 году", – сказала Маляр.
Напомним
Анна Маляр сообщила, что в нынешнем бюджете предусмотрены все необходимые средства на выплату военнослужащим ежемесячного денежного довольствия.