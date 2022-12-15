В декабре украинским военным заплатят на 37% больше – Минобороны

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“В конце года происходит ряд дополнительных начислений, которые проходят по статье ежемесячного денежного довольствия. Поэтому в декабре по этим позициям мы выплатим нашим воинам почти на 37% больше, чем это было в ноябре. Сейчас эти начисления как раз производятся. В 2022 году Минобороны направило почти в 10 раз больше средств на денежное довольствие и дополнительные выплаты, чем это было в 2021 году", – сказала Маляр.

Напомним

Анна Маляр сообщила, что в нынешнем бюджете предусмотрены все необходимые средства на выплату военнослужащим ежемесячного денежного довольствия.