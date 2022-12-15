У грудні українським військовим заплатять на 37% більше – Міноборони

Цитата

"В кінці року відбувається низка додаткових нарахувань, які проходять по статті щомісячного грошового забезпечення. Тому в грудні по цим позиціям ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було в листопаді. Зараз ці нарахування якраз здійснюються. Загалом протягом 2022 року Міноборони направило майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж це було у 2021 році", – сказала Маляр.

Нагадаємо

Ганна Маляр повідомила, що у цьогорічному бюджеті передбачені всі потрібні кошти на виплату військовослужбовцям щомісячного грошового забезпечення.