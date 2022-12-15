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У грудні українським військовим заплатять на 37% більше – Міноборони

У грудні українським військовим заплатять на 37% більше – Міноборони

Київ • УНН

 • 595200 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні наприкінці року військовим нараховують додаткові виплати, тому у грудні вони отримають грошей на 37% більше, ніж у листопаді. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

"В кінці року відбувається низка додаткових нарахувань, які проходять по статті щомісячного грошового забезпечення. Тому в грудні по цим позиціям ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було в листопаді. Зараз ці нарахування якраз здійснюються. Загалом протягом 2022 року Міноборони направило майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж це було у 2021 році", – сказала Маляр.

Нагадаємо

Ганна Маляр повідомила, що у цьогорічному бюджеті передбачені всі потрібні кошти на виплату військовослужбовцям щомісячного грошового забезпечення.

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