У грудні українським військовим заплатять на 37% більше – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні наприкінці року військовим нараховують додаткові виплати, тому у грудні вони отримають грошей на 37% більше, ніж у листопаді. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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"В кінці року відбувається низка додаткових нарахувань, які проходять по статті щомісячного грошового забезпечення. Тому в грудні по цим позиціям ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було в листопаді. Зараз ці нарахування якраз здійснюються. Загалом протягом 2022 року Міноборони направило майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж це було у 2021 році", – сказала Маляр.
Нагадаємо
Ганна Маляр повідомила, що у цьогорічному бюджеті передбачені всі потрібні кошти на виплату військовослужбовцям щомісячного грошового забезпечення.