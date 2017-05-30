В ГПУ подтвердили обыски у бывшего главы компании-разработчика системы э-декларирования

По информации ГПУ, обыски осуществляет прокуратура Киевской области. Однако подробностей следственных действий в прокуратуре пока не уточнили.

В комментарии УНН адвокат экс-руководителя компании Сергей Загородний сообщил, что правоохранители проводят обыски по месту жительства экс-главы компании "Миранда" Юрия Новикова, которая занималась разработкой программного обеспечения для системы е-декларирования.

Защитник напомнил, что подозрение Ю.Новикову объявили 15 мая. Экс-руководителя "Миранды" подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительных размерах (ч.1 ст.212 УК Украины) и внесение заведомо ложных сведений в официальные документы (ч.1 ст.366 УК Украины).