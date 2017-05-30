У ГПУ підтвердили обшуки в колишнього голови компанії-розробника системи е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прокуратура Київської області проводить обшуки в екс-голови компанії “Міранда” Юрія Новікова, компанія якого займалась розробкою програмного забезпечення для системи е-декларування. Цю інформацію підтвердили УНН у Генеральній прокуратурі України.
За інформацією ГПУ, обшуки здійснює прокуратура Київської області. Проте подробиць слідчих дій у прокуратурі поки що не уточнили.
У коментарі УНН адвокат екс-керівника компанії Сергій Загородній повідомив, що правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання екс-голови компанії “Міранда” Юрія Новікова, яка займалась розробкою програмного забезпечення для системи е-декларування.
Захисник нагадав, що підозру Ю.Новікову оголосили 15 травня. Екс-керівника “Міранди” підозрюють в ухиленні від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст.212 КК України) і внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч.1 ст.366 КК України).