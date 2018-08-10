Во Франции более 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за дождей

По данным издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.

Как отмечается, в настоящее время четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха.

При этом правительство Франции призывает жителей страны быть осторожными из-за непогоды.

Напомним, жертвами стихийного бедствия в Японии в июле стали более 300 человек.