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Во Франции более 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за дождей

Киев • УНН

 • 9383 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На юге Франции из-за сильных дождей эвакуировали около 1,6 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Во Франции более 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за дождей

По данным издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.

Как отмечается, в настоящее время четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха.

При этом правительство Франции призывает жителей страны быть осторожными из-за непогоды.

Напомним, жертвами стихийного бедствия в Японии в июле стали более 300 человек.

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