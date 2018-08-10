У Франції понад 1,5 тисячі людей евакуювали через дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На півдні Франції через сильні дощі евакуювали близько 1,6 тис. осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Figaro.
За даними видання, евакуація проводилася в департаментах Дром, Ардеш і Гар.
Як наголошується, в даний час чотири вертольоти жандармерії патрулюють зони лиха з повітря.
При цьому уряд Франції закликає жителів країни бути обережними через негоду.
Нагадаємо, жертвами стихійного лиха в Японії в липні стали понад 300 осіб.