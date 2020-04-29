Во Франции объявили планы ослабления карантина с 11 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство Франции планирует с 11 мая постепенно ослаблять карантинные меры, введенные в стране из-за пандемии COVID-19. План ослабление карантина объявил во время выступления в парламенте премьер-министр Франции Эдуард Филипп во вторник, 28 апреля, сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.
Правительство хочет ввести обязательное ношение защитных масок во время пользования общественным транспортом. Также планируется значительное увеличение количества тестов на коронавирус: до 700 000 в неделю. Кроме того, граждане должны пользоваться мобильным приложением, которое позволяет отследить пути распространения болезни COVID-19.
С 11 мая смогут открываться магазины. Магазины должны обеспечивать соблюдение социальной дистанции между покупателями. Кафе и рестораны останутся закрытыми.
Согласно планам, начиная с 11 мая, в стране смогут восстанавливать работу начальные школы и ясли. Средние школы могут открываться с 18 мая, но только в тех регионах, где вирус распространяется медленнее. "Мы должны научиться жить с вирусом", - заявил глава французского правительства.
Из-за жестких карантинных мер, введенные во Франции с 17 марта, в частности запрет выходить из дома без веской причины, удалось избежать более 60000 смертей, утверждает Эдуард Филипп. Однако продолжение жестких ограничительных мер будет означать риск коллапса экономики, отметил он. В правительстве предполагают, что ВВП в 2020 году снизится на восемь процентов. Парламент одобрил пакет поддержки экономики объемом в 110 млрд евро.