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У Франції оголосили плани послаблення карантину з 11 травня

У Франції оголосили плани послаблення карантину з 11 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд Франції планує з 11 травня поступово послаблювати карантинні заходи, запроваджені у країні через пандемію COVID-19. План послаблення карантину оголосив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп у вівторок, 28 квітня, повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Уряд хоче запровадити обов'язкове носіння захисних масок під час користування громадським транспортом. Також планується значне збільшення кількості тестів на коронавірус: до 700 тисяч на тиждень. Окрім того, громадяни мають користуватися мобільним додатком, який дозволяє відстежити шляхи поширення хвороби COVID-19.

Із 11 травня зможуть відчинятися крамниці. Магазини повинні забезпечувати дотримання соціальної дистанції між покупцями. Кафе і ресторани залишаться зачиненими.

Згідно з планами, починаючи з 11 травня, у країні зможуть відновлювати роботу початкові школи та ясла. Середні школи можуть відчинятися з 18 травня, але тільки в тих регіонах, де вірус поширюється повільніше. "Ми повинні навчитися жити з вірусом", - заявив очільник французького уряду.

Через жорсткі карантинні заходи, запроваджені у Франції з 17 березня, зокрема заборону виходити з дому без вагомої причини, вдалося уникнути понад 60 тисяч смертей, стверджує Едуард Філіпп. Однак продовження жорстких обмежувальних заходів означатиме ризик колапсу економіки, зауважив він. В уряді припускають, що ВВП Франції у 2020 році знизиться на вісім відсотків. Парламент схвалив пакет підтримки економіки обсягом у 110 мільярдів євро.

Нагадаємо, попри коронавірус Франція продовжить відбудову Нотр-Дам де Парі.

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