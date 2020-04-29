У Франції оголосили плани послаблення карантину з 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд Франції планує з 11 травня поступово послаблювати карантинні заходи, запроваджені у країні через пандемію COVID-19. План послаблення карантину оголосив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп у вівторок, 28 квітня, повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Уряд хоче запровадити обов'язкове носіння захисних масок під час користування громадським транспортом. Також планується значне збільшення кількості тестів на коронавірус: до 700 тисяч на тиждень. Окрім того, громадяни мають користуватися мобільним додатком, який дозволяє відстежити шляхи поширення хвороби COVID-19.
Із 11 травня зможуть відчинятися крамниці. Магазини повинні забезпечувати дотримання соціальної дистанції між покупцями. Кафе і ресторани залишаться зачиненими.
Згідно з планами, починаючи з 11 травня, у країні зможуть відновлювати роботу початкові школи та ясла. Середні школи можуть відчинятися з 18 травня, але тільки в тих регіонах, де вірус поширюється повільніше. "Ми повинні навчитися жити з вірусом", - заявив очільник французького уряду.
Через жорсткі карантинні заходи, запроваджені у Франції з 17 березня, зокрема заборону виходити з дому без вагомої причини, вдалося уникнути понад 60 тисяч смертей, стверджує Едуард Філіпп. Однак продовження жорстких обмежувальних заходів означатиме ризик колапсу економіки, зауважив він. В уряді припускають, що ВВП Франції у 2020 році знизиться на вісім відсотків. Парламент схвалив пакет підтримки економіки обсягом у 110 мільярдів євро.
Нагадаємо, попри коронавірус Франція продовжить відбудову Нотр-Дам де Парі.