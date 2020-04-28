Попри коронавірус Франція продовжить відбудову Нотр-Дам де Парі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Після 6-тижневої перерви в Парижі планують продовжити відбудову Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який постраждав від пожежі у квітні 2019 року. Головний архітектор Філіпп Вільнев і ще близько десятка фахівців відвідали будівельний майданчик у Нотр-Дам де Парі в понеділок, 27 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Будівельні роботи призупинили з 16 березня.
Планується, що будівельні роботи відновлять поетапно з дотриманням суворих гігієнічних норм серед будівельників у зв'язку з пандемією COVID-19. Зокрема потрібно переобладнати душові й роздягальні, а також встановити ємності з дезінфекційними засобами. Будівельникам доставлятимуть обіди на місце роботи.
Серед іншого необхідно звільнити склепіння собору від багатотонної металевої конструкції, яка частково розплавилася під час пожежі 2019 року.
Нагадаємо, полум'я пошкодило значну частину даху собору. Одна з веж, зведена в ХІХ столітті, обвалилася.
Президент Франції Еммануель Макрон попри пандемію COVID-19 прагне досягти раніше проголошеної мети: відреставрувати Собор Паризької Богоматері до літа 2024 року. Уповноважений курувати відбудову собору генерал Жан-Луї Жоржелен уточнив, що до літа 2024 року Нотр-Дам де Парі має бути підготовлений для богослужінь. "Це не означає, що все буде готово", - заявив генерал радіомовнику Europe 1.