Попри коронавірус Франція продовжить відбудову Нотр-Дам де Парі

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Після 6-тижневої перерви в Парижі планують продовжити відбудову Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який постраждав від пожежі у квітні 2019 року. Головний архітектор Філіпп Вільнев і ще близько десятка фахівців відвідали будівельний майданчик у Нотр-Дам де Парі в понеділок, 27 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.