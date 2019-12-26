Керівництво Нотр-Дама допускає, що собор не вдасться повністю відновити

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Настоятель собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) Патрік Шові допускає, що цю споруду не зможуть повністю відновити після квітневої пожежі. Про це він повідомив в опублікованому в середу інтерв’ю агентству Associated Press, передає УНН.