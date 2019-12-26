Керівництво Нотр-Дама допускає, що собор не вдасться повністю відновити

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Настоятель собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) Патрік Шові допускає, що цю споруду не зможуть повністю відновити після квітневої пожежі. Про це він повідомив в опублікованому в середу інтерв’ю агентству Associated Press, передає УНН.

Як вважає Шові, наразі ще рано говорити про те, що загрози будівлі немає.

“Вона буде поза небезпекою, коли ми приберемо будівельні ліси, що залишилися”, — пояснив священнослужитель. “Сьогодні ми в змозі сказати, що, можливо, є 50-відсоткова ймовірність того, що вона буде врятована”, — додав Шові.

За його словами, "існує також 50-відсоткова ймовірність “того, що будівельні ліси впадуть на звід. “Так що, як ви бачите, будинок залишається дуже крихким”, — додав настоятель.

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Як зазначає агентство, мова йде про ліси, які були встановлені ще до пожежі. Під час нього вони отримали пошкодження. За словами Шові, “слід повністю прибрати ліси, щоб будівля була в безпеці”. “Коли ліси приберуть, потрібно оцінити стан собору, скільки каменю потрібно витягти і замінити”, — додав священнослужитель. Він поінформував, що відновлювальні роботи, швидше за все, почнуться не раніше 2021 року.

Згідно з оцінками Шові, ремонт необхідно проводити протягом трьох років, щоб будівля знову стало безпечною для відвідування.

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Пожежа в соборі Паризької Богоматері спалахнула увечері 15 квітня, вогонь вдалося повністю загасити лише вранці наступного дня. За попередніми даними, загоряння сталося в районі шпиля храму з нез’ясованих досі причин. Полум’я повністю знищило дерев’яний дах і шпиль, який впав на кам’яне склепіння і пробив його в трьох місцях. Частина шпиля догорала вже на підлозі собору.

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