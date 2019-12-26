Руководство Нотр-Дама допускает, что собор не удастся полностью восстановить
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Настоятель собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) Патрик Шове допускает, что это сооружение не смогут полностью восстановить после апрельского пожара. Об этом он сообщил в опубликованном в среду интервью агентству Associated Press, передает УНН.
Как считает Шове, пока еще рано говорить о том, что угрозы зданию нет.
“Оно будет вне опасности, когда мы уберем строительные леса, которые остались”, — пояснил священнослужитель. “Сегодня мы можем сказать, что, возможно, существует 50-процентная вероятность того, что оно будет спасено”, — добавил Шове.
По его словам, “существует также 50-процентная вероятность” того, что строительные леса упадут на свод. “Так что, как вы видите, дом остается очень хрупким”, — добавил настоятель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нотр-Даме не будет рождественской мессы — впервые со времен Великой французской революции
Как отмечает агентство, речь идет о строительных лесах, которые были установлены еще до пожара. Во время него они получили повреждения. По словам Шове, “следует полностью убрать леса, чтобы здание было в безопасности”. “Когда леса уберут, нужно оценить состояние собора, сколько камня нужно извлечь и заменить”, — добавил священнослужитель. Он сообщил, что восстановительные работы, скорее всего, начнутся не раньше 2021 года.
Согласно оценкам Шове, ремонт необходимо проводить в течение трех лет, чтобы здание вновь стало безопасным для посещения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Строительные краны и нашествие туристов: как выглядит Нотр-Дам через три месяца после пожара
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить только утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля храма по невыясненным до сих пор причинам. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.