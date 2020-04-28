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Несмотря на коронавирус Франция продолжит восстановление Нотр-Дам де Пари

Несмотря на коронавирус Франция продолжит восстановление Нотр-Дам де Пари

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. После 6-недельного перерыва в Париже планируют продолжить восстановление Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), который пострадал от пожара в апреле 2019 года. Главный архитектор Филипп Вильнев и еще около десятка специалистов посетили строительную площадку в Нотр-Дам де Пари в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

Строительные работы приостановили с 16 марта.

Планируется, что строительные работы возобновят поэтапно с соблюдением строгих гигиенических норм среди строителей в связи с пандемией COVID-19. В частности нужно переоборудовать душевые и раздевалки, а также установить емкости с дезинфицирующими средствами. Строителям будут доставлять обеды на место работы.

Среди прочего необходимо освободить своды собора от многотонной металлической конструкции, частично расплавилась во время пожара 2019 года.

Напомним, пламя повредило значительную часть крыши собора. Одна из башен, возведенная в XIX столетии, обвалилась.

Президент Франции Эммануэль Макрона несмотря на пандемию COVID-19 стремится достичь ранее провозглашенной цели: отреставрировать Собор Парижской Богоматери к лету 2024 года. Уполномоченный курировать восстановление собора генерал Жан-Луи Жоржелен уточнил, что к лету 2024 года Нотр-Дам де Пари должен быть подготовлен для богослужений. "Это не означает, что все будет готово", - заявил генерал радиовещателям Europe 1.

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