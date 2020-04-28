Несмотря на коронавирус Франция продолжит восстановление Нотр-Дам де Пари

КИЕВ. 28 апреля. УНН. После 6-недельного перерыва в Париже планируют продолжить восстановление Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), который пострадал от пожара в апреле 2019 года. Главный архитектор Филипп Вильнев и еще около десятка специалистов посетили строительную площадку в Нотр-Дам де Пари в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.