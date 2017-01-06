Во Флориде после стрельбы закрыли аэропорт Форт-Лодердейл
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно закрыт из-за инцидента со стрельбой, в результате которого погибли пять человек. Об этом говорится в заявлении аэропорта в микроблоге Twitter, передает УНН.
"Работа аэропорта временно приостановлена", - сообщили представители аэропорта.
All services are temporarily suspended at #FLL . Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB- Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 января 2017 г.
Ситуацию во Флориде также прокомментировал избранный президент Дональд Трамп, который призвал всех оставаться в безопасности.
"Мониторинг страшной ситуации во Флориде. Просто разговаривал с губернатором Скоттом. Мысли и молитвы для всех. Оставаться в безопасности!" - написал он.
Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017
Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину , который устроил стрельбу в аэропорту Флориды.
Сначала бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер сообщил о 5 человек, погибших во время стрельбы.