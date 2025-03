Во Флориде после стрельбы закрыли аэропорт Форт-Лодердейл

"Работа аэропорта временно приостановлена", - сообщили представители аэропорта.

All services are temporarily suspended at #FLL . Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB

Ситуацию во Флориде также прокомментировал избранный президент Дональд Трамп, который призвал всех оставаться в безопасности.

"Мониторинг страшной ситуации во Флориде. Просто разговаривал с губернатором Скоттом. Мысли и молитвы для всех. Оставаться в безопасности!" - написал он.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину , который устроил стрельбу в аэропорту Флориды.

Сначала бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер сообщил о 5 человек, погибших во время стрельбы.