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Во Флориде после стрельбы закрыли аэропорт Форт-Лодердейл

Во Флориде после стрельбы закрыли аэропорт Форт-Лодердейл

Киев • УНН

 • 9945 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно закрыт из-за инцидента со стрельбой, в результате которого погибли пять человек. Об этом говорится в заявлении аэропорта в микроблоге Twitter, передает УНН.

"Работа аэропорта временно приостановлена", - сообщили представители аэропорта.

All services are temporarily suspended at #FLL . Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB

- Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 января 2017 г.

Ситуацию во Флориде также прокомментировал избранный президент Дональд Трамп, который призвал всех оставаться в безопасности.

"Мониторинг страшной ситуации во Флориде. Просто разговаривал с губернатором Скоттом. Мысли и молитвы для всех. Оставаться в безопасности!" - написал он.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину , который устроил стрельбу в аэропорту Флориды.

Сначала бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер сообщил о 5 человек, погибших во время стрельбы.

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