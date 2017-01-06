У Флориді після стрілянини закрили аеропорт Форт-Лодердейл
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Аеропорт Форт-Лодердейл штату Флорида тимчасово закритий через інцидент зі стріляниною, в результаті якого загинули п'ятеро людей. Про це йдеться в заяві аеропорту в мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Робота аеропорту тимчасово припинена", - повідомили представники аеропорту.
All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB— Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 января 2017 г.
Ситуацію у Флориді також прокоментував обраний президент Дональд Трамп, який закликав усіх залишатись у безпеці.
"Моніторинг страшної ситуації у Флориді. Просто розмовляв з губернатором Скоттом. Думки і молитви для всіх. Залишатися в безпеці!" - написав він.
Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2017 р.
Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди.
Спершу колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер повідомив про 5 осіб, які загинули під час стрілянини.