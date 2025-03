У Флориді після стрілянини закрили аеропорт Форт-Лодердейл

"Робота аеропорту тимчасово припинена", - повідомили представники аеропорту.

All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB

— Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 января 2017 г.

Ситуацію у Флориді також прокоментував обраний президент Дональд Трамп, який закликав усіх залишатись у безпеці.

"Моніторинг страшної ситуації у Флориді. Просто розмовляв з губернатором Скоттом. Думки і молитви для всіх. Залишатися в безпеці!" - написав він.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2017 р.

Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди.

Спершу колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер повідомив про 5 осіб, які загинули під час стрілянини.