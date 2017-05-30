У экс-главы компании-разработчика системы э-декларирования проходят обыски - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Правоохранители проводят обыски по месту жительства экс-главы компании "Миранда" Юрия Новикова, которая занималась разработкой программного обеспечения для системы е-декларирования. Об этом УНН сообщил адвокат экс-руководителя компании Сергей Загородний.
"В настоящее время проводятся следственные действия. Ю.Новиков свою вину отрицает в инкриминируемом преступлении и считает, что эти действия направлены на дискредитацию системы электронного декларирования и его самого. И месть чиновников. До сих пор, с 8:00, происходят обыски. В ходе обысков изымаются электронные носители и оргтехника, по месту жительства Ю.Новикова, с целью установления наличия там информации, которая касается следствия", - рассказал адвокат.
Он напомнил, что подозрение Ю.Новикову объявили 15 мая. Экс-руководителя "Миранды" подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительных размерах (ч.1 ст.212 УК Украины) и внесение заведомо ложных сведений в официальные документы (ч.1 ст.366 УК Украины).
Напомним, СБУ во время обысков в офисах "Яндекс" изъяла серверы и документацию.