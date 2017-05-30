У екс-голови компанії-розробника системи е-декларування проходять обшуки - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання екс-голови компанії “Міранда” Юрія Новікова, яка займалась розробкою програмного забезпечення для системи е-декларування. Про це УНН повідомив адвокат екс-керівника компанії Сергій Загородній.
“Наразі проводяться слідчі дії. Ю.Новіков свою провину заперечує в інкримінованому злочині і вважає, що ці дії спрямовані на дискредитацію системи електронного декларування та його самого. І помста можновладців. Досі, з 8 години, відбуваються обшуки. В ході обшуків вилучаються електронні носії і оргтехніка, за місцем проживання Ю.Новікова, з метою встановлення наявності там інформації яка стосується слідства”, — розповів адвокат.
Він нагадав, що підозру Ю.Новікову оголосили 15 травня. Екс-керівника “Міранди” підозрюють в ухиленні від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст.212 КК України) і внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч.1 ст.366 КК України).
Нагадаємо, СБУ під час обшуків в офісах “Яндекс” вилучила сервери і документацію.