В добровольческих подразделениях Нацполиции завершено переаттестацию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня завершена переаттестация в добровольческих подразделениях Национальной полиции Украины, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Сегодня завершилась полная переаттестация в 22 подразделениях патрульной службы полиции особого назначения Национальной полиции Украины, которые были созданы весной 2014 года. Переаттестация проходила два месяца как в стационарных, так и в местах боевого дежурства: Ровенской, Волынской, Житомирской областях и в зоне проведения антитеррористической операции ", - говорится в сообщении.
Для этого, по данным МВД, были сформированы три рабочие группы, которые возглавили советники министра внутренних дел Михаил Апостол, Иван Варченко и Иван Стойко. В состав аттестационных комиссий входили работники департамента полиции особого назначения и представители кадровых служб областей.
Всего переаттестацию прошли 3400 человек. Проверялся, прежде всего, профессиональный уровень: физическая подготовка, боевое слаживание и уровень знания законодательства. Подавляющее большинство бойцов успешно прошли переаттестацию.
"До освобождения рекомендуется около 50 человек. Остальные - это люди, в порядочности и патриотизме которых нет никаких сомнений", - сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Он также отметил, что коррупция и бойцы ПСПОП - несовместимы.
Дополнительной задачей процесса переаттестации был поиск лучших кадров для Национальной полиции Украины.
"Около 20% процентов бойцов, прошедших аттестацию, были рекомендованы к повышению. В течение трех лет они смогут занять должности в областных управлениях Национальной полиции", - отметил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
По результатам опроса среди тех, кто прошел аттестацию, 98% хотят продолжить службу в рядах Национальной полиции.