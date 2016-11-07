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В добровольческих подразделениях Нацполиции завершено переаттестацию

В добровольческих подразделениях Нацполиции завершено переаттестацию

Киев • УНН

 • 5802 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня завершена переаттестация в добровольческих подразделениях   Национальной полиции Украины, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Сегодня завершилась полная переаттестация в 22 подразделениях патрульной службы полиции особого назначения Национальной полиции Украины, которые были созданы весной 2014 года. Переаттестация проходила два месяца как в стационарных, так и в местах боевого дежурства: Ровенской, Волынской, Житомирской областях и в зоне проведения антитеррористической операции ", - говорится в сообщении.

Для этого, по данным МВД, были сформированы три рабочие группы, которые возглавили советники министра внутренних дел Михаил Апостол, Иван Варченко и Иван Стойко. В состав аттестационных комиссий входили работники департамента полиции особого назначения и представители кадровых служб областей.

Всего переаттестацию прошли 3400 человек. Проверялся, прежде всего, профессиональный уровень: физическая подготовка, боевое слаживание и уровень знания законодательства. Подавляющее большинство бойцов успешно прошли переаттестацию.

"До освобождения рекомендуется около 50 человек. Остальные - это люди, в порядочности и патриотизме которых нет никаких сомнений", - сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Он также отметил, что коррупция и бойцы ПСПОП - несовместимы.

Дополнительной задачей процесса переаттестации был поиск лучших кадров для Национальной полиции Украины.

"Около 20% процентов бойцов, прошедших аттестацию, были рекомендованы к повышению. В течение трех лет они смогут занять должности в областных управлениях Национальной полиции", - отметил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

По результатам опроса среди тех, кто прошел аттестацию, 98% хотят продолжить службу в рядах Национальной полиции.

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