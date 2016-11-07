У добровольчих підрозділах Нацполіції завершено переатестацію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні завершена переатестація у добровольчих підрозділах Національної поліції України, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
"Сьогодні завершилася повна переатестація у 22 підрозділах патрульної служби поліції особливого призначення Національної поліції України, які були створені навесні 2014 року. Переатестація проходила два місяці як у місцях постійної дислокації, так і у місцях бойового чергування: Рівненській, Волинській, Житомирській областях та в зоні проведення антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.
Для цього, за даними МВС, були сформовані три робочі групи, які очолили радники міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, Іван Варченко та Іван Стойко. До складу атестаційних комісій входили працівники департаменту поліції особливого призначення та представники кадрових служб областей.
Усього переатестацію пройшли 3400 осіб. Перевірявся, насамперед, професійний рівень: фізична підготовка, бойове злагодження та рівень знання законодавства. Переважна більшість бійців успішно пройшли переатестацію.
"До звільнення рекомендовано близько 50 осіб. Решта – це люди, в порядності та патріотизмі яких не має жодного сумніву", – повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
Він також наголосив, що корупція і бійці ПСПОП – несумісні.
Додатковим завданням процесу переатестації був пошук кращих кадрів для Національної поліції України.
"Близько 20% відсотків бійців, які пройшли атестацію, були рекомендовані до підвищення. Протягом трьох років вони матимуть змогу зайняти посади в обласних управліннях Національної поліції", – відзначив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.
За результатами опитування серед тих, хто пройшов атестацію, 98% хочуть продовжити службу у лавах Національної поліції.