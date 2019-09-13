В Днепре разоблачили подпольное казино

"Местной прокуратурой совместно с сотрудниками Соборного отеделения полиции ГУНП в области и подразделением КОРД разоблачено заведение по предоставлению услуг игорного бизнеса, расположенное на центральном проспекте города Днепр. Во время санкционированного обыска правоохранительными органами выявлено и изъято 2 рулетки, 5 покерных столов, 14 игровых автоматов, а также многочисленные наборы игральных карт и фишек", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту занятия игорным бизнесом (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

Напомним, что Владимир Зеленский поручил принять закон о легализации игорного бизнеса.