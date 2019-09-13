У Дніпрі викрили підпільне казино
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У центрі Дніпра викрили заклад з надання послуг грального бізнесу. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
"Місцевою прокуратурою спільно з працівниками Соборного ВП ДВП ГУНП в області та підрозділом КОРД викрито заклад з надання послуг грального бізнесу, який розташований на центральному проспекті міста Дніпро. Під час санкціонованого обшуку правоохоронними органами виявлено та вилучено 2 рулетки, 5 покерних столів, 14 гральних автоматів, а також численні набори гральних карт та фішок", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатого за фактом зайняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Нагадаємо, що Володимир Зеленський доручив ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу.