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У Дніпрі викрили підпільне казино

У Дніпрі викрили підпільне казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У центрі Дніпра викрили заклад з надання послуг грального бізнесу. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

"Місцевою прокуратурою спільно з працівниками Соборного ВП ДВП ГУНП в області та підрозділом КОРД викрито заклад з надання послуг грального бізнесу, який розташований на центральному проспекті міста Дніпро. Під час санкціонованого обшуку правоохоронними органами виявлено та вилучено 2 рулетки, 5 покерних столів, 14 гральних автоматів, а також численні набори гральних карт та фішок", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатого за фактом зайняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Нагадаємо, що Володимир Зеленський доручив ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу.

Українські Національні Новини

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