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В Днепре создали мобильное приложение для пожарных-добровольцев

В Днепре создали мобильное приложение для пожарных-добровольцев

Киев • УНН

 • 15240 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 31 января. УНН. В Днепре создали рабочую группу по запуску пилотной группы добровольцев-пожарных и специальное мобильное приложение для волонтеров-пожарных. Информирует УНН-Центр со ссылкой на "Правительственный портал".

Так, весной в Днепре начнутся тренинги по подготовке добровольцев к оказанию помощи пострадавшим (в том числе и первой домедицинской) и проведения профилактической работы.

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Отметим, что в бюджет на 2017 год заложены средства для строительства и оборудования в Днепре трех новых пожарных депо. Уже представлены макеты и конструктивные расчеты для их строительства.

Также создано мобильное приложение для пожарных-добровольцев, которое поможет информировать добровольцев о возникновении чрезвычайных ситуаций в городе и будет способствовать налаживанию взаимодействия волонтеров с пожарно-спасательными подразделениями города. В случае возникновения необходимости при ликвидации пожаров и других чрезвычайных событий Служба спасения с помощью веб-портала будет направлять сообщение для сбора добровольцев, которые зарегистрированы в общей базе.

Также им на мобильные телефоны будет передаваться дополнительная информация о событиях и будут предоставляться навигационные маршруты для оперативного прибытия.

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